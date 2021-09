MVV erhöht ab Dezember die Preise

Schlechte Nachrichten für alle, die im Raum München öffentlich unterwegs sind. Der Verkehrs- und Tarifverbund MVV erhöht zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember die Preise. Grund seien die Verluste durch die Corona-Pandemie. Im Schnitt sollen die Preise um 3,7 Prozent steigen. Die Streifenkarte kostet damit 15,20 Euro statt bisher 14,60 Euro. Fahrgastvertreter kritisieren die Erhöhung: So werde das nichts mit der Verkehrswende, sagt Pro Bahn-Vorstand Andreas Barth. Außerdem kritisieren sie das schlechte Angebot im öffentlichen Nahverkehr in München und fordern mehr Geld für Bus und Bahn.