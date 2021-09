MVV-Ticket gilt zwei Wochen lang in ganz Deutschland

Gute Nachrichten für alle mit einem Abo bei den öffentlichen Verkehrsmitteln in München! Das ist nämlich ab heute zwei Wochen lang in vielen Verkehrsverbünden in ganz Deutschland gültig. Das „Deutschland Abo-Upgrade“ ist eine Aktion des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen als Dankeschön an alle, die Bus und Bahn auch während der Pandemie die Treue gehalten haben. Wichtig: Die Aktion gilt nur für Abo-Kunden, also zum Beispiel bei einer IsarCard. Und man muss sich vorher hier online registrieren. Die teilnehmenden Verkehrsverbünde findet ihr hier!