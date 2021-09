Mysteriöser Countdown: Neue Musik von Deep Purple?

Gibt es bald was Neues von Deep Purple? Ein mysteriöser Countdown auf der Website turningtocrime.com lässt gerade die Fans spekulieren. Auf der Website sieht man auch Fotos der Bandmitglieder in Sträflingsmanier. Ob die englischen Hard-Rocker wirklich ins kriminelle Milieu abgedriftet sind erfahren wir wohl am 6. Oktober um Punkt 16 Uhr. Dann läuft nämlich der Countdown aus. Offiziell mitgeteilt hat die Band noch nichts. Ihr aktuellstes Album haben Deep Purple im vergangenen Sommer veröffentlicht.