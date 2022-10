Ein Riesenwurm am Grunde des Starnberger Sees, der Mann ohne Kopf in der Landsberger Teufelsküche oder der Spuk im Schloss Fraunberg. In Oberbayern gibt es viele schaurige Sagen und Legenden, bei denen wir das Gruseln lernen. Alex Maria Hiebl stellt Euch in unserer Rubrik „Mysteriöses aus Oberbayern“ jeden Morgen im TOP FM Frühstücksradio eine dieser Sagen die unter die Haut gehen vor. Immer um 07:10 Uhr und 08:50 Uhr. Und natürlich könnt Ihr die schaurigen Geschichten auch hier nochmal nachhören.