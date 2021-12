Mysteriöses Licht in den Türmen der Münchner Frauenkirche

Ein seltsames Licht verwundert die Münchner Nachtschwärmer in der Altstadt. Denn in den Turm-Fenstern der berühmten Frauenkirche brennt Licht. Hat das jemand vergessen auszumachen? Im Internet wird schon fleißig spekuliert, sogar von einem geheimen Computerzentrum der Erzdiözese ist die Rede. Die Wahrheit ist aber etwas unspektakulärer: Das Licht ist die traditionelle Adventsbeleuchtung in den Turmstuben. Und den Münchnern ist das auch wichtig: Vor ein paar Jahren hat das Pfarramt es nämlich vergessen, woraufhin das Telefon nicht mehr stillstand, bis das Licht wieder gebrannt hat.