Die „Stunde der Gartenvögel“ war für den Bund Naturschutz nicht nur zahlenmäßig ein voller Erfolg. In der Nähe von München habe man sogar eine seltene Vogelart entdeckt, so der NABU. Die Kappenammer lebe normalerweise nur auf dem Balkan und habe in Deutschland bisher nur ein einziges Mal gebrütet. Die Stunde der Naturvögel halte auch für erfahrene Vogelkundler immer wieder Überraschungen bereit, teilte der NABU mit. Insgesamt 140.000 Menschen haben sich heuer an der Aktion beteiligt.