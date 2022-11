Nach Bluttat in Weilheim: Leichen werden obduziert

Schock und Bestürzung bei den Menschen in Weilheim nach dem Gewaltverbrechen. Heute sollen die vier Leichen obduziert werden. Sie waren am Freitag an insgesamt drei Orten in der Stadt gefunden worden. Ersten Ermittlungen zufolge hat wohl ein 59-Jähriger erst seine Frau, deren Zwillingsschwester, ihren Mann und dann sich selbst getötet. Erste Erkenntnise weisen daraufhin, dass beide Männer erschossen wurden. Die Obduktion soll nun unter anderem klären, wie die beiden Frauen gestorben sind. Mit Ergebnissen wird frühestens morgen gerechnet.