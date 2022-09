Wegen eines Unfalls wird die Balanstraße in München für mehrere Tage komplett für den Verkehr gesperrt. Auf einer Brückenbaustelle der Bahn am Ostbahnhof ist ein großes Betonteil umgestürzt. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Die Bauarbeiter hatten ein Knirschen gehört und sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht.