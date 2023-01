Nachtflugübung der Bundeswehr in Lagerlechfeld

Ab heute Abend wirds laut hier über Landsberg. Die Bundeswehr veranstaltet vom Flugplatz Lechfeld aus eine Nachtflugübung. Die Lechfelder Flieger stellen dabei die Feinde da. So können angehende Bundeswehr-Piloten unter realen Bedingungen üben und das muss eben auch mal nachts sein. So will es die Ausbildungsvorschrift. Die Bundeswehr weist deshalb auf den erhöhten Flugbetrieb vor allem nachts hin. Für Fragen gibt es ein Bürgertelefon unter der 0800 / 86 20 730 oder per Email an fliz@bundeswehr.org.