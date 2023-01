Nachtslalom in Garmisch-Partenkirchen auf der Kippe

Das Wetter in Oberbayern ist aktuell alles andere als winterlich. Deshalb steht jetzt am Gudiberg in Garmisch-Partenkirchen der Ski-Nachtslalom der Herren auf der Kippe. Ob der Start heute Nachmittag klappt, ist fraglich. Nur ein schmales Kunstschneeband zieht sich den grünen Hügel hinunter. Darauf sollen der Münchner Linus Straßer und 72 weitere Skiprofis den Slalom fahren. Heute Mittag soll endgültig entschieden werden, ob das Rennen stattfinden kann. Die Chance dafür sieht die Rennleitung bei 50 bis 60 Prozent.