Die nächste Großbaustelle in Dachau und die könnte für Verkehrschaos sorgen. Ab dem 4. September wird an der Wasserleitung in der Ludwig-Thoma-Straße gearbeitet. Bis Weihnachten wird dann gebaut – mit großen Auswirkungen auf den Verkehr – denn die Fahrbahn wird dafür abschnittsweise vollständig gesperrt. Außerdem laufen die Kanal-Arbeiten in der inneren Schleißheimer Straße immernoch.