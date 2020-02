Für viele gibt es nichts schöneres, als den unwiderstehlichen Duft von frischgebackenem Brot. Und jetzt am Samstag liegt der wieder in der Freisinger Luft – denn der „Freisinger Backhaus“-Verein backt auch im Winter zweimal im Monat. Und wer jetzt am Wochenende dabei sein will, der kann sich noch bis morgen anmelden und am Samstag muss der Teig dann bis 10 Uhr abgegeben werden.

Den Kontakt zur Anmeldung findet ihr hier….