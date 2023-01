Nächtliche Verfolgungsjagd über Salzburger Autobahn

Eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich ein Autofahrer in der Nacht über die Salzburger Autobahn geliefert. Der 42-Jährige hat in den frühen Morgenstunden am Irschenberg versucht, vor einer Polizeikontrolle zu fliehen. Erst bei Bad Aibling konnten ihn die Beamten stoppen. Auf seiner Flucht hat der Mann Gegenstände aus dem Fenster geworfen. Die Polizei hat deshalb die Autobahn gesperrt und Tütchen mit Kokain gefunden. Auch der Mann stand wohl unter Drogen. Der 42-Jährige sitzt jetzt in Haft.