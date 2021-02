Bei rund jedem fünften Einsatz in Nandlstadt im Landkreis Freising sind die Sanitäter zu spät – das zeigte eine Studie bereits im Sommer. Jetzt soll ein Gutachter klären, wie man das Problem beheben kann. 12 Minuten vom Notrufeingang bis zum Eintreffen am Einsatzort ist ja die Frist – ein mögliches Problem ist, dass die Wache in Nandlstadt nachts nicht besetzt ist. Bürgermeister Betz plädiert deshalb zum Beispiel für einen 24-Stunden-Dienst.