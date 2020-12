Tolle Aktion des Korbinian-Kindergartens hier in Nandlstadt. Eltern und Kinder haben vor Weihnachten ganz fleißig Spenden gesammelt. Und am Ende sind so 1.000 Euro zusammengekommen. Die haben sie an die Elterninitiative „Intern 3“ des Haunerschen Kinderspitals in München gespendet. Die kümmert sich um krebskranke Kinder und ihre Familien und versucht sie mit verschiedenen Angeboten zu unterstützen.