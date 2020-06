Das hätte richtig böse enden können. In Nandlstadt im Landkreis Freising hat ein bislang unbekannter Täter die Radmuttern an einem Auto im Bereich der Buchenstraße gelockert. Zwei fehlten am Dienstag sogar ganz. Der Fahrer des Autos bemerkte das, weil sein Wagen während der Fahrt seltsame Geräusche machte. Die Polizei vermutet, dass die Radmuttern zwischen Montag 18 Uhr und Dienstag gegen 16.30 Uhr gelockert wurden. Sie bittet um Hinweise.