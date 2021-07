Nena und Helge Schneider nicht mehr bei Strand-Korb-Open-Airs

Nena und Helge Schneider, haben nur wenig gemeinsam. Doch gerade schreiben beide Schlagzeilen, weil sie mit den Auflagen für Konzerte nicht einverstanden sind. Helge Schneider hatte ein Konzert beim Strand-Korb Open Air in Augsburg ja sogar abgebrochen, weil er es so störend fand, dass die Gäste während des Konzerts in ihren Strandkörben bedient wurden. Er hat nun alle weiteren Auftritte bei dieser Konzertreihe abgesagt. Und auch Nena ist beim Strandkorb-Open-Air in Wetzlar nicht dabei. Denn die hatte zuletzt bei einem Konzert die Besucher aktiv aufgerufen, sich über die Regeln hinwegzusetzen. Da hat jetzt der Veranstalter lieber die Reißleine gezogen.