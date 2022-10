Netflix, Tierarztkosten und Co.

Im November stehen wieder einige Änderungen an. Wir haben sie euch auf einem Blick zusammengefasst:

Netflix schon für 4.99€

Ab dem 3. November bietet Netflix ein neues, preisgünstigeres Abonnement mit Werbung für 4,99€ im Monat an. Pro Stunde werden dann circa 4-5 Minuten Werbung gezeigt. Für Kunden, die bisher ein bestehendes Abo nutzen, soll es laut Konzern-Angaben keine Änderungen geben. Es kann jederzeit geändert oder gekündigt werden.

Google schmeißt rund 900.000 Apps aus dem Play Store

Google mistet aus. Fast eine Millionen Apps werden bald nicht mehr im Google Play Store zu finden sein. Mit der Änderung will Google aktualisierte Standards der Sicherheit und Privatsphäre umsetzen.

Der Tierarzt wird teurer

Geht es dem Haustier im November schlecht und ein Besuch beim Tierarzt wird notwendig, wird es für die Besitzer etwas teurer. Denn ab dem 22. November wird die Behandlung 20 % bis 100 % teurer.

PayPal streicht beliebte Funktion

Jedes vierte Paket in Deutschland wird zurückgeschickt oft bezahlen die Unternehmen dabei aber nicht den Rückversand. Deshalb hatte PayPal einen Service angeboten, der den Rückversand übernimmt. Doch damit ist jetzt Schluss. Pay Pal wird in Zukunft keine Kosten mehr für den Rückversand übernehmen.

Shopping-Tage im November

Aktuell sind die Lebenshaltungskosten so hoch wie nie. Deshalb versuchen viele zu sparen. Der November hält gleich mehrere besonders günstige Shopping-Tage bereit. Am 11. November startet die Schnäppchen-Jagd mit dem „Singles Day”, der „Black Friday” folgt am 25. November und am 28. November macht der „Cyber Monday” den Abschluss. Geshoppt werden kann sowohl online als auch im Laden.

Kfz-Versicherung wechseln

Wer seine Autoversicherung zu einem billigeren Anbieter wechseln möchte, sollte das bis Ende des Monats getan haben. Bis dahin muss die Kündigung beim bisherigen Kfz-Versicherer eingegangen sein.

Keine Preissplittung bei Energiegrundversorgung

Eine Anpassung des Energiewirtschaftgesetzes (EnWG) untersagt ab dem 1. November 2022 Preissplittung in der Grundversorgung und regelt die Ersatzversorgung für Strom und Gas neu. Dazu gehört auch, dass bei den Preisen in der Grundversorgung nicht mehr zwischen Bestands- und Neukunden unterschieden werden darf und somit gelten ab kommenden Monat die gleichen Preise für alle. Die Grundversorgung garantiert, dass jeder Haushalt in Deutschland Strom erhält – auch die, die keinen gültigen Vertrag mit einem Energieversorger haben.

ARD dünnt Sender-Liste weiter aus

Die ARD wird für einige ihrer Programme die SD-Verbreitung abschalten. Sie sind dann in Zukunft nur noch in HD empfangbar.

Davon sind ab Mitte November folgende Programme betroffen:

ONE

Tagesschau24

Phoenix

Und ARTE.

Allerdings können inzwischen rund 90 Prozent der Haushalte Fernsehprogramme in HD empfangen, weshalb von der Abschaltung nur wenige Menschen betroffen sind.

Telekom stellt Tarif MagentaEINS Unlimited ein

Der sogenannte MagentaEINS Unlimited Vorteil wird gestrichen. Für Kunden verändert sich deshalb der Preis. Monatlich sind für den Tarif MagentaMobil EINS statt der ursprünglichen 80 Euro fortan nur noch 50,05 Euro fällig. Außerdem erhalten alle die einen kombinierten Festnetz- und Mobilfunktarif haben, 5 Euro Rabatt pro Monat.

Krankenhausbegleitungen erhalten künftig Krankengeld

Wer Menschen mit Behinderung ins Krankenhaus begleitet, hat ab dem 1. November 2022 bei einem Verdienstausfall Anspruch auf Krankengeld. In der neuen Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ist festgehalten, wann eine Begleitperson bei einem stationären Krankenhausaufenthalt als medizinisch notwendig erachtet wird und wie die Bescheinigungen sowohl für den Patienten als auch für die mitaufgenommene Begleitperson zu verfassen sind.

Gebührenfreier Geld-Umtausch für ukrainische Geflüchtete läuft aus

Das Angebot für Flüchtlinge aus der Ukraine, Hrywna-Banknoten gebührenfrei in Euro umzutauschen, läuft zum 18. November aus. In allen teilnehmenden Banken können Ukraine-Geflüchtete bis zu 10.000 Hrywna, das entspricht 275,95 Euro, umtauschen. Akzeptiert werden nur 100-, 200-, 500- und 1000-Hrywna-Scheine.

Einführung der virtuellen Hauptversammlung

Deutschland wird noch digitaler. Gesellschaften in den Rechtsformen AG, KgaA und SE dürfe auch über das Auslaufen des COVID-Gesetztes hinaus ihre Hauptversammlungen als virtuelle Veranstaltungen einberufen. Das entsprechende Gesetz hatte der Bundestag im Juli 2022 verabschiedet.