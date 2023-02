Neue Anlaufstelle für Ehrenamt im Landkreis Starnberg

Ohne sie geht auch hier im Landkreis gar nichts: Ehrenamtliche betreuen Kinder; löschen, wenn’s brennt oder kümmern sich um ältere Menschen. Für sie alle gibts jetzt hier im Landkreis eine zentrale Anlaufstelle. “Fee” heißt sie und steht für “Fachstelle für Ehrenamt und Engagement”. Hier sollen engagierte Bürger mit Vereinen und Organisationen vernetzt werden. Außerdem gibts Beratung rund ums Thema Ehrenamt.

Die „Fee“ erreicht ihr per Mail an ehrenamt@lra-starnberg.de, per Telefon: 08151 / 14 87 73 92 (Anja Holzgreve) oder 08141 / 14 87 76 88 (Michaela Frua). Weitere Infoe findet iher hier: www.lk-starnberg.de/fee