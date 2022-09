Neue App für München

München ist immer im Wandel, manchmal schneller als man überhaupt hinterherkommt. Und exakt deshalb gibt es jetzt hier eine neue App. Hier kann man sich ganz genau anschauen, in welchen Stadtvierteln sich wo, wann, was verändert hat. Entweder ihr schaut’s euch einfach nur so an, oder geht raus und lasst schaut’s euch gleich selber an auf einer von elf Touren mit rund 200 Stationen. Darunter zum Beispiel „Von Giesing in die Au“, wo die Entwicklung des Stadions in der Grünwalder Straße erklärt wird.

Link zur App:

http://entdecken.muenchen.de/