Es hat sich ganz schön viel verändert in den letzten 200 Jahren hier in München. Oder vielleicht doch nicht? Rausfinden kann man es jetzt mit einer neuen App. “Munich Art To Go” ist der Schlüssel zu einzigartigen Dokumenten und Bildern von 1800 bis heute. Bisher waren sie im Zentralinstitut für Kunstgeschichte gelagert. Die App macht den Geschichtsschatz jetzt in Form von virtuellen Stadtspaziergängen der Öffentlichkeit zugänglich. Weitere Infos und den Link zur App findet ihr hier.