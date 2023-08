Neue Bahnbrücke in Pasing wird eingeschoben: S6 gesperrt

Mit sieben Zentimetern pro Minute werden heute im Münchner Südwesten innerhalb von nur 12 Stunden mehr als tausend Tonnen Stahlbeton verschoben. In Pasing wird die Bahnbrücke über die Paosostraße ersetzt. Bis Sonntag fahren deshalb zwischen Pasing und Gauting keine S-Bahnen. Auch die Regionalzüge der Werdenfelsbahn sind unterbrochen. S6-Fahrgäste können sich auch direkt an die Ersatzbusse gewöhnen. Ab Donnerstag starten nämlich Brückenbauarbeiten in Starnberg. Hier wird dann auch die B2 in der Stadt gesperrt.