Neue Führungen auf den Spuren von Sisi und Ludwig II. am Starnberger See

Der Starnberger See ist voller Geschichte. Hier hat schließlich die Prinzessin Sisi gelebt, bevor sie als österreichische Kaiserin nach Wien gezogen ist. Auch der Märchenkönig Ludwig der Zweite war gerne hier und hat leider auch im See sein Leben verloren. Um all das ranken sich haufenweise Geschichten und Geheimnisse. Und die kann man jetzt erleben bei neuen Führungen auf den Spuren der beiden Monarchen. Los geht es nächste Woche mit einer Führung auf den Spuren von Ludwig in Starnberg und einer zu Sisi in Possenhofen. Details zu den verschiedenen Führungen gibts online. Tickets gibts per Mail an sisiundludwig@starnbergammersee.de oder bei der TouristInformation der Region StarnbergAmmersee.