Neue John Lennon und Yoko Ono Doku online

John Lennon und Yoko Ono sind in der Musikszene das geheimnisvolle und schillernde Starpar schlechthin gewesen. Lennon und die japanische Künslterin hielten fast 15 Jahre lang die Welt mit ihrer geheimnisvollen Aura in Atem. Die ganz neu erschienene Mini-Doku 24 Hours: The World of John and Yoko zeigt euch jetzt noch mal intensiv einen Einblick in die Beziehung der beiden – vor allem die Aktivisten Lennon und Ono stehen dabei im Vordergrund. In der 30-minütigen Doku könnt ihr noch einmal miterleben wie die beiden ihre eigene Werbekampagne, die Friedenskampagne in eine wachsende Weltbewegung vorantreiben. Zu sehen ist die Doku ab sofort bei Amazon Prime.