Autofahren wird in manchen Landkreisen im TOP FM Land teurer, in anderen aber auch billiger. Der Versicherungsverband GDV hat jetzt die neuen Regionalklassen für das nächste Jahr veröffentlicht. Im Landkreis Erding wird die Vollkasko teuer, im Landkreis Starnberg den Teilkasko, und im Landkreis Freising die Kfz-Haftpflicht. Dagegen haben die Autofahrer in den Landkreisen Ebersberg, Landsberg und München hingegen weniger Unfälle gebaut, und so werden die Kfz-Haftpflicht oder den Teilkasko billiger. Hier findet ihr die komplette Übersicht der neuen Kfz-Regionalklassen in Bayern.