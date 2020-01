Neue Post in Zorneding

Die Dienstleistungen der Post sind genauso wie Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen oder Friedhöfe eine Grundversorgung für Bürger. In Zorneding sah das in den letzten Monaten aber anders aus. Die alte Postfiliale hatte im Oktober plötzlich ihren Dienst eingestellt und alle Zornedinger mussten seitdem ihre Beriefe und Päckchen außerhalb der Gemeinde loswerden. Die Post hat seitdem einen neuen Standort gesucht und seit heute hat wieder eine neue Filiale auf – und zwar in der Maß- und Änderungsschneiderei „Atelier &More“ in der Oberen Bahnhofstraße. Der Service sei wie davor, so die Post – nur für die Leistungen der Postbank müssen sie weiter zur nächsten Stelle nach Baldham.