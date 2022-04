Corona-Infizierte müssen in Bayern bereits ab diesem Mittwoch (13.04) nur noch fünf Tage in Isolation. Ein abschließendes Freitesten ist nicht notwendig. Voraussetzung ist allerdings eine Symptomfreiheit von mindestens 48 Stunden. Wenn man auch nach fünf Tagen noch Symptome hat, muss man in Quarantäne bleiben. Dann allerdings höchstens zehn Tage. Das teilte Gesundheitsminister Klaus Holetschek am Nachmittag mit. Außerdem entfällt die Quarantäne für enge Kontaktpersonen vollständig.