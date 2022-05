Neue Steuererleichterungen

Um die Coronafolgen etwas abzufedern, hat der Bundestag mehrere Steuererleichterungen beschlossen. Unter anderem wurde die Home-Office-Pauschale und auch die Abgabefrist für die Steuererklärung verlängert. Wer sich von einem Steuerberater helfen lässt, der muss die Erklärung für 2021 erst im August 2023 abgeben. Alle, die ihre Steuererklärung selber machen, haben sogar noch 2 Monate mehr Zeit. Außerdem bleiben Coronaboni für alle Angestellten in der Pflege, in Arztpraxen und in Krankenhäusern bis zu 4500 Euro steuerfrei.