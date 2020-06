Neue Tagesmütter/-väter gesucht

Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen ist kompliziert und stellt Eltern oft vor Schwierigkeiten. Deshalb gibt es die Kindertagespflege – und die wird hier in Freising so gut angenommen, dass neue Tagesmütter und -väter gesucht werden. Interessierte können sich per Telefon beim Landratsamt melden. Dort bekommen sie dann Informationen über Voraussetzungen oder Weiterbildungsmöglichkeiten. Der nächste Qualifizierungskurs soll dann bereits im September stattfinden. Auch Eltern, die an dem Angebot interessiert sind, können sich melden.

Bei Interesse bitte hier melden:

Cornelia Aimer 08161 600-236

Elke Huber 08161 600-257

Gabriele Refle 08161 600-224