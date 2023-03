Neue Warnstreiks am Montag und Mittwoch

Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst kündigt die Gewerkschaft Verdi für den kommenden Montag neuerliche Warnstreiks an. Aufgerufen sind unter anderem die Belegschaften von Krankenhäusern und Stadtwerken, zum Teil auch Straßenreinigung oder Müllabfuhr. Das teilte der bayerische Verdi-Bezirksverband in München am Freitag mit.

Zum Internationalen Frauentag am 8. März ruft Verdi dann zu Arbeitsniederlegungen in Kindertagesstätten und sozialen Einrichtungen auf. Die Gewerkschaft bittet bereits um das Verständnis der Eltern, Kinder und anderer vom Streik betroffener Menschen. Die Streiks würden so frühzeitig angekündigt, damit die Betroffenen auf alternative Möglichkeiten bei etwaigen Schließungen oder anderen Einschränkungen ausweichen können. Eltern sollen sich bei den jeweiligen Trägern über Notbetriebe oder andere Ausweichmöglichkeiten informieren.

Am Freitag hatte die Gewerkschaft in der parallelen Tarifrunde im öffentlichen Nahverkehr Busse und Bahnen in München und mehreren anderen Städten weitgehend lahm gelegt.