Neue Warnstreiks im Regionalverkehr am Mittwoch

Es nimmt einfach kein Ende. Am Mittwoch bleiben auch in Bayern wieder einige Züge stehen. Grund ist ein Streik, zu dem Verdi aufruft. Betroffen sind dann rund 40 Verkehrsbetriebe in ganz Deutschland. Neben Bayern wird auch in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg gestreikt. Betroffen sind rund 40 Verkehrsbetriebe mit rund 5000 Beschäftigten, die mehrheitlich öffentlichen Nahverkehr anbieten oder Güterverkehr auf der Schiene. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Mitarbeiter eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 550 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Azubi-Vergütung soll um 250 Euro steigen. Über mögliche Behinderungen will Verdi noch vor Streikbeginn informieren.