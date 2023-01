Neue Zahlen: Münchner S-Bahn immer unpünktlicher

Wer hier in Oberbayern mit der Münchner S-Bahn pendelt, der muss oft viel Geduld mitbringen. Die S-Bahn hat jetzt die Zahlen für 2022 vorgestellt. Demnach war rund jede zehnte S-Bahn verspätet unterwegs. Als zu spät gilt ein Zug erst, wenn er mehr als sechs Minuten hinter dem Plan ist. Ausgefallene Züge zählen gar nicht in die Statistik. Die S-Bahn nennt mehrere Gründe für die sinkenden Pünktlichkeitswerte. Ein Wichtiger könnte sich aber diesen Sommer auflösen. Dann wird das alte, störungsanfällige Stellwerk am Münchner Ostbahnhof durch einen Neubau ersetzt.