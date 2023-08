Neuer Anwalt Pretsch hat schon Hoeneß vertreten

Star-Koch Alfons Schuhbeck müsste jetzt anfangen, die Koffer zu packen – er geht wahrscheinlich diese Woche noch ins Gefängnis in Landsberg am Lech. Jetzt hat er einen neuen Anwalt engagiert, der sich mit Haft-Angelegenheiten bestens auskennt: Tobias Pretsch hat nämlich auch schon Uli Hoeneß vertreten, der ebenfalls in Landsberg im Gefängnis war. Weder Pretsch noch Schuhbeck selbst äußern sich momentan dazu.

Und ob Alfons Schuhbeck nun doch nochmal den Kochlöffel schwingt? Im Gefängnis in Landsberg am Lech wird jetzt ausgerechnet ein neuer Koch gesucht – eigentlich einer, der nicht selbst in Haft muss. Bestimmt würden sich die anderen Häftlinge darüber freuen, wenn Schuhbeck den Job übernehmen würde. Als Rentner müsste er gar nicht mehr arbeiten, natürlich könnte er es freiwillig trotzdem machen.