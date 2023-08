Wenn ihr mit der Münchner S-Bahn pendelt, dann könnt ihr ab heute über das erste kleine Teilstück der zweiten Stammstrecke fahren. In Laim ist seit heute früh ein neuer Bahnsteig in Betrieb. Dort halten alle stadtauswärts fahrenden S-Bahnen. In Laim verzweigen sich künftig die alte und die neue Stammstrecke. Der Anschluss des neuen Bahnsteigs an die Gleise der Stammstrecke war einer der Gründe für die zehntägige Stammstreckensperrung, die seit heute Morgen beendet ist.