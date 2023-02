Neuer Verein für Rehkitzrettung in Neufahrn

Schon in ein paar Wochen fahren wieder die großen Mähmaschinen über die Felder hier rund um Neufahrn. Für junge Rehkitze eine große Gefahr. Denn in den ersten Lebenswochen haben sie noch keinen Fluchtinstinkt und fallen so dem Mähwerk zum Opfer. Der neu gegründete Verein “Wir retten Rehkitze” hier aus Neufahrn will das verhindern. Die Helfer haben extra eine teure Drohne mit Wärmebildkamera angeschafft, um die Rehkitze aufzuspüren. Die Ehrenamtlichen sind auf Spenden angewiesen. Wenn ihr helfen wollt, findet ihr alle Infos hier.