Neues Album von Carlos Santana

Der Latin-Rock Pionier und Ausnahme-Gitarrist Carlos Santana hat ein neues Album angekündigt. „Blessing and Miracles“ erscheint am 15. Oktober und er wird nicht allein darauf zu hören sein: Die Single „Move“, die vorab schon erscheint, hat er zusammen mit Sänger Rob Thomas aufgenommen. Und die beiden in Kombination kennen wir schon: „Smooth“ aus dem Jahr 1999 war ein Megahit: Zweiterfolgreichster Song aller Zeiten laut den Billboard-Charts, drei Grammys und einige weitere Auszeichnungen. Neben Rob Thomas bekommt Carlos Santana auf seinem neuen Album auch noch Unterstützung von unter anderem Steve Winwood und den American Authors.