Neues Album von Prince erscheint

Fünf Jahre nach seinem Tod erscheint dieses Jahr ein neues Album von Prince. Wie jetzt bekannt wurde, handelt es sich um Aufzeichnungen von der „Welcome 2 America“ Tour. Mit der war Prince 2010 unterwegs. Auf das Album kommen zwölf Songs, die alle eine starke Aussage haben – vor allem seine Sorgen, Hoffnungen und den Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit hat der Sänger darin zum Ausdruck gebracht. Zu hören sind Hits wie „Born 2 Die“, „Stand Up and B Strong“ und „One Day we will all B free“. Das Album soll am 30. Juli auf den Markt kommen.