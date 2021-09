Neues Buskonzept für den Landkreis

Der öffentliche Nahverkehr im Raum München hat einen großen Nachteil: Alle S-Bahn-Linien kommen wie Spinnenarme aus München heraus, wer zum Beispiel von Fürstenfeldbruck nach Dachau möchte, muss über München fahren. Aber ab Dezember soll das anders werden. Dann ist nämlich der ExpressBus-Ring um München komplett. Zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember nimmt hier im Landkreis die neue Linie X800 ihren Betrieb auf. Sie verbindet Buchenau mit Esting und Dachau und verknüpft damit drei S-Bahn-Linien. Die tangentiale Fahrt wird damit auch billiger, denn alle ExpressBus-Linien fahren in derselben Tarifzone.

Das ändert sich sonst noch im Landkreis Fürstenfeldbruck:

Der öffentliche Nahverkehr in der Gemeinde Eichenau und den Städten Puchheim und Olching wurde in weiten Teilen neu geplant. Die bisherigen Linien 824, 834, 841, 842 und 844 werden durch die neuen Linien 831, 860, 861, 862 und 863 ersetzt. Die Linien 853 und 854 erhalten ein verbessertes Angebot. Damit einher gehen viele neue Haltestellen, dichtere Takte und ausgeweitete Betriebszeiträume unter der Woche sowie neue Sonntagsverkehre.

Auch der ÖPNV in der Stadt Germering wurde neu konzipiert. Die Linien 157, 859, 860 und 885 kommen neu hinzu, die Linien 851, 857 und 858 werden in ihrem Verlauf optimiert. Die Linie 856 wird in die MVG-Stadtbuslinie 157 integriert, mit umsteigefreier Anbindung über Freiham und Westkreuz bis nach Pasing. Die Linie X845 erhält die neue Bezeichnung X850.

Alle Details findet ihr hier.