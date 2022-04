Neues Escape Game im Museum Erding in den Osterferien

Gefangen in der Geschichte von Erding und auf der Flucht vor dem Museumsgespenst Haribaldi. Das ist das Thema von einem neuen sogenannten Escape Game hier im Museum Erding. Die Rateteams werden dabei in einem Raum eingesperrt und müssen verschiedene Rätsel aus der Erdinger Geschichte lösen, um es innerhalb von einer Stunde wieder hinaus zu schaffen. Drei Termine sind am kommenden Mittwoch verfügbar. Das Spiel richtet sich an alle ab 12 Jahren. Anmelden geht telefonisch an 08122 / 955 033 bzw. per Mail an info@jugendtreff-ae.de.