Neues Koffer-Chaos am Münchner Flughafen – Reisende beschweren sich, dass wieder Koffer liegengeblieben sind. Dieses Mal liegt es nicht nur an zu wenig Personal, sondern auch am Wetter: Wenn es wie zuletzt häufig gewittert, werden immer wieder Flüge verschoben, oder die Koffer können während eines Gewitters nicht zum Flugzeug gebracht werden. Dann geraten die genau getakteten Abläufe ins Stottern, so der Flughafen München. Liegengebliebene Gepäckstücke würden automatisch auf dem nächsten Flug mitgenommen.