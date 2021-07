Neues Tom Petty & The Heartbreakers Album erscheint

Er war einer der größte Songwriter im Rock – jetzt kommt heute ein neues Album von Tom Petty & The Heartbreakers heraus. Zum 25-jährigen Geburtstag vom Album „She’s the one“ wurde das Album jetzt neu als „Angels Dream“ neu aufgelegt. Die Songs wurden neu gemischt und gemastert, zudem gibt’s ein neues Cover und am Wichtigsten – vier bisher unveröffentlichte Songs vom mittlerweile verstorbenen Petty. Der bezeichnete die Phase in der „She’s the one“ rauskam mal als seine erfolgreichste – das neue Album sollten sich Fans daher nicht entgehen lassen.