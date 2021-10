Neufahrn braucht dritte Grundschule

Die Gemeinde Neufahrn bei Freising braucht dringend eine dritte Grundschule. Wie Experten nun dem Gemeinderat berichtet haben, werden in den nächsten vier Jahren so viele Kinder eingeschult, dass die bestehenden Grundschulen nicht mehr ausreichen werden. Ab dem nächsten Schuljahr müssten schon Klassen in Container ausgelagert werden. Auch langfristig brauche die Gemeinde eine dritte Grundschule, um allen Kindern einen Platz zu bieten. Die Verwaltung soll nun prüfen, wo die Schule gebaut werden kann.