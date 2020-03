Neufahrn: CSU mit Sammelalbum

Hier in Neufahrn hat sich die CSU mal eine kuriose Aktion für den Wahlkampf einfallen lassen. Die soll den Sammler-Instinkt in uns wecken oder uns nostalgisch an die Kindheit zurückerinnern, als wir noch Fußball-Bilder ins Panini-Heft geklebt haben. Die CSU hat jetzt auch so ein kleines Album, in dem die 30 Kandidaten für die Gemeinderatswahl blass abgebildet sind – wie man das aus den Fußballalben kennt. Auf den Wahlveranstaltungen gibt es Tütchen mit jeweils fünf Bildern und dann kann fleißig gesammelt, geklebt und getauscht werden. Und wer alle zusammen hat, der kann das Album dann bis zum 14. März abgeben und nimmt an dem Tag dann auch auf dem Marktplatz an einer Verlosung teil.