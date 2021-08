Neufahrn: Drei Schüler vertreten Deutschland bei „1, 2 oder 3“

Davon hat wohl jeder geträumt, als er Kind war. Einmal bei 1,2 oder 3 live dabei sein und auch wirklich richtig stehen, wenn das Licht angeht. Für die drei Noch-Viertklässler Lukas, Philipp und Moritz hier aus Neufahrn ist dieser Traum wahr geworden. Sie durften Mitte Juni in den Bavaria Filmstudios an der Quizshow teilnehmen. Und diesen Sonntag ist die Folge nun im Fernsehen zu sehen. Das Thema in der Folge ist „Essen der Zukunft“, entsprechend ging es in den Fragen um Algencracker, Insektenmehlkekse oder auch Fleischersatz. Ob die drei oft richtig standen, seht ihr am Sonntag ab 17 Uhr im KIKA.