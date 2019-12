Hier in Neufahrn wird es ab morgen so richtig winterlich. Denn die Eisbahn wird am Marktplatz eröffnet. Und das wird gebührend gefeiert. Zuerst wird eine Samba-Gruppe den Besuchern einheizen. Danach zeigen dann junge Eiskunstläufer im alter von vier bis 18 Jahren aus dem Bayern- und Deutschlandkader was sie können. Nebenbei gibt es außerdem eine Tombola – zu gewinnen gibt es unter Anderem eine Reise nach Südtirol. Und für Essen und Trinken ist natürlich auch gesorgt. Los geht es um 17 Uhr.