Neufahrn: Feuerlöscher richtig bedienen lernen

Wenn’s brennt, hilft ein Feuerlöscher. Aber wie bedient man so ein Ding eigentlich? Das muss man ja zum Glück nicht jeden Tag machen. Ganz anders bei der Feuerwehr und deshalb bietet die Freiwillige Feuerwehr hier in Neufahrn zusammen mit der Volkshochschule einen Theorie- und Praxiskurs im Feuerlöschen an. Wer also schon immer mal mit dem roten Zylinder voll auf die Flammen halten wollte, kann das morgen Abend um 19 Uhr bei der Neufahrner Feuerwehr ausprobieren. Der Kurs ist umsonst, aber man muss sich anmelden.

Das könnt ihr online bei der VHS Neufahrn-Hallbergmoos, per Mail an office@vhs-neufahrn.de oder telefonisch: 08165 / 975 12 60