Neufahrn: Konzept für Christkindlmarkt steht

Das Impfen geht weiter voran, die Coronamaßnahmen sind aktuell recht locker. Wird es dieses Jahr also wieder eine Christkindlmarktsaison geben? Hier in Neufahrn geht der Gemeinderat davon aus. Und deswegen hat er jetzt ein Konzept für dieses Jahr beschlossen. Statt an einem Tag soll der Christkindlmarkt über das ganze erste Adventswochenende stattfinden. Und es dürfen nur 20 Buden dastehen, um genügend Platz zu lassen. Dafür soll es ein buntes Rahmenprogramm geben, um die Besucher anzulocken. Hoffen wir mal, dass der Plan auch wirklich aufgeht.