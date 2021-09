Neufahrn: Mitspinntheater für Kinder in der Gemeindebibliothek

Heute Nachmittag geht es rund in der Gemeindebibliothek hier in Neufahrn. Denn die beiden Künstler Michi und Sophie haben ein spannendes Theaterstück für Kinder ab vier Jahren im Gepäck. Nur haben sie leider die Geschichte für ihre beiden Sockenpuppen Zick und Zack vergessen. Deshalb sind die Kids gefragt: Wo soll die Geschichte spielen? Und wer ist der Held? Beim Mitspinntheater in der Gemeindebibliothek wird improvisiert und die Kinder sind die Regisseure. Los gehts heute Nachmittag um 16 Uhr in der Gemeindebibliothek. Der Eintritt kostet drei Euro.