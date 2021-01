Neufahrn: Mobile Jugendarbeit startet Umfrage

Wie zufrieden sind die Jugendlichen in Neufahrn mit dem Freizeitangebot? Was könnte besser werden – was läuft gut? Das will die Mobile Jugendarbeit wissen und hat deshalb eine Online-Umfrage gestartet. Denn durch die Corona-Pandemie ist der direkte Kontakt für die MoJa zu den Jugendlichen auch fast komplett weggebrochen – deshalb sei man froh jetzt zumindest per Umfrage die Meinung der Jugendlichen zu bekommen. Alle zwischen 10 und 27 Jahren können den Bogen noch bis zum 10. Februar ausfüllen – einen Link findet Ihr hier.