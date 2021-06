In Neufahrn bei Freising sucht die Polizei derzeit nach einem Brandstifter. Im Ortsteil Fürholzen haben in der Nacht auf heute mehrere Müllsäcke gebrannt – ähnliche Fälle gab es auch schon in den letzten Monaten, so die Polizei. Verletzt wurde bisher niemand – nach dem Täter wird mit Hochdruck gesucht. Zeugen und weitere Geschädigte sollen sich bitte direkt an die Polizei Neufahrn wenden.